Fiorentina-Atalanta oggi in tv, Serie A 2023/2024: orario e diretta streaming

Fiorentina e Atalanta si sfidano oggi al “Franchi”, nella quarta giornata della Serie A 2023/2024. Calcio d’inizio fissato per le ore 18:00 nella sfida tra i viola di Italiano e i nerazzurri di Gasperini, poi impegnati nei prossimi giorni anche negli esordi europei. Una sfida sicuramente affascinante che Sportface vi racconterà in tempo reale attraverso, video, pagelle, highlights, moviole, formazioni ufficiali e molto altro ancora. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, con gli abbonati di Sky che potranno sottoscrivere l’apposita offerta per attivare i canali di zona Dazn e seguire così a loro volta il match tramite il proprio decoder.

FIORENTINA-ATALANTA: I TELECRONISTI SU DAZN