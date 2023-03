Como-Modena oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

E’ tutto pronto allo stadio Sinigaglia per Como-Modena, match valevole per la ventottesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023: ecco le informazioni inerenti la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming della sfida. I padroni di casa sono reduci dal pareggio a reti bianche sul campo del Perugia e sperano di continuare la striscia positiva per tenersi al di fuori della zona playout. La compagine gialloblù, invece, dopo la sconfitta incassata con l’Ascoli, vuole subito tornare al successo. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 5 marzo alle ore 15:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

