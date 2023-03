Brescia-Cagliari oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

Tutto pronto allo stadio Rigamonti per Brescia-Cagliari, match valevole per la ventottesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023: ecco le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming dell’incontro. Le Rondinelle si trovano in una posizione di classifica estremamente complicata, con un penultimo posto molto deludente: l’obiettivo è ritrovare i tre punti dopo un lungo periodo di astinenza. La squadra di Claudio Ranierie, invece, dopo il pareggio casalingo con il Genoa, vuole tornare al successo per avvicinarsi al secondo posto in classifica. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 5 marzo alle ore 15:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

