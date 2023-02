Reggina-Modena oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Reggina-Modena, match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I calabresi sono reduci da quattro sconfitte consecutive ed hanno un disperato bisogno di tornare al successo per rilanciare le loro ambizioni in ottica promozione diretta in Serie A, o quantomeno per il playoff. I gialloblù, dal loro canto, stanno attraversando un buon momento e sperano di dare continuità ai risultati. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 25 febbraio alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

