Como-Ascoli oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Como-Ascoli, match del Sinigaglia valevole per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I padroni di casa, dopo i due pareggi consecutivi contro Genoa e Bari, sperano di tornare al successo per chiudere definitivamente il discorso salvezza. I marchigiani, dal loro canto, hanno intenzione di dare seguito al grande successo ottenuto contro il Sudtirol per avvicinarsi alla zona playoff. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 22 aprile alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

SITO SERIE B

RISULTATI E CLASSIFICA