FeralpiSalò-Pro Sesto oggi in tv: canale, orario e streaming Serie C 2022/2023

di Mattia Zucchiatti 22

Tutto pronto per FeralpiSalò-Pro Sesto. La prima della classe (già promossa in B) sfida la terza classificata, che spera nel secondo posto, al momento occupato dal Lecco (+1, impegnato con la Pro Vercelli. Fischio d’inizio alle 17:30 di oggi, sabato 22 aprile. La partita potrà essere seguita in diretta su Eleven Sports (disponibile anche su Dazn), oltre che con la diretta gol di Sky Sport 252 e NOW (con telecronaca di Federico Botti). Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale e la cronaca a fine gara.

