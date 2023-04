Monza-Fiorentina, Palladino: “Vogliamo migliorare, punti fatti sono stimolo. Gruppo molto coeso”

Raffaele Palladino, tecnico del Monza, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A che vede i brianzoli ospitare la Fiorentina. Dopo aver raccolto 4 punti nelle due trasferte con Udinese e Inter, il Monza cerca conferme: “I punti che abbiamo fatto sono uno stimolo a fare meglio, vogliamo migliorare e alleno un gruppo molto coeso con dei valori umani che non avevo mai visto prima – afferma Palladino, alla prima esperienza da allenatore – Ho molti dubbi di formazione, mi aspetto comunque una squadra grintosa e spinta anche dai suoi tifosi. Attenzione però alla Fiorentina, che sarà affamata ed è allenata da un grande allenatore come Italiano.”

La buona stagione del Monza ha attirato l’attenzione di diversi club su Palladino, che però glissa: “Non è sicuramente questo il momento per parlarne, io comunque qui sto molto bene.” Infine una battuta anche sul presidente Berlusconi: “Non l’ho sentito personalmente, ma tramite Galliani so che sta meglio e che vuole tornare presto allo stadio.”