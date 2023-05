Cocciaretto-Waltert in tv: data, orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2023

Elisabetta Cocciaretto affronterà Simona Waltert nel secondo turno del Roland Garros 2023, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. Un bellissimo successo per la tennista marchigiana all’esordio conto la testa di serie numero dieci del tabellone Petra Kvitova. Un’altra prova che mette in evidenza una cresciuta sempre più importante, di settimana in settimana, da parte dell’allieva di Fausto Scolari. Ora l’occasione per continuare ad avanzare è ghiotta, contro la svizzera Waltert che si è aggiudicata una sfida tra qualificate contro la statunitense Mandlik. Per Elisabetta potrebbero aprirsi le porte del primo terzo turno in un torneo dello slam.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Cocciaretto e Waltert scenderanno in campo giovedì 1 giugno ad orario non ancora definito. La diretta televisiva è affidata ad Eurosport, che segue il secondo Slam stagionale attraverso i due canali di riferimento Eurosport 1 ed Eurosport 2. Disponibile anche una diretta streaming attraverso la piattaforma Discovery+ (solo per abbonati Eurosport). Anche gli abbonati a DAZN, Sky (210 e 211) e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport per non perdersi alcuno scambio del prestigioso evento transalpino. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà costantemente il Roland Garros 2023. Il nostro sito, infatti, accompagnerà i propri lettori con dirette testuali, news, approfondimenti, highlights, parole dei protagonisti e contenuti esclusivi per tutta la durata del torneo.