Zeppieri-Ruud in tv: data, orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2023

Giulio Zeppieri affronterà Casper Ruud nel secondo turno del Roland Garros 2023, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. Reduce dalla bella affermazione su Bublik, ora le cose si fanno decisamente più complicate per il tennista di Latina, che affronterà in finalista della passata edizione del torneo, il norvegese Casper Ruud. Ci sarà sicuramente un palcoscenico importante per Giulio, che con la mente libera potrà sfoggiare il suo talento in un match in cui parte con poche aspettative e di certo sfavorito nel pronostico. Ruud dopo un inizio di stagione difficile nelle ultime settimane sta carburando e vuole arrivare in fondo a Parigi.

Zeppieri e Ruud scenderanno in campo giovedì 1 giugno ad orario non ancora definito. La diretta televisiva è affidata ad Eurosport, che segue il secondo Slam stagionale attraverso i due canali di riferimento Eurosport 1 ed Eurosport 2. Disponibile anche una diretta streaming attraverso la piattaforma Discovery+ (solo per abbonati Eurosport). Anche gli abbonati a DAZN, Sky (210 e 211) e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport per non perdersi alcuno scambio del prestigioso evento transalpino. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà costantemente il Roland Garros 2023. Il nostro sito, infatti, accompagnerà i propri lettori con dirette testuali, news, approfondimenti, highlights, parole dei protagonisti e contenuti esclusivi per tutta la durata del torneo.