Sinner-Altmaier in tv: data, orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2023

Jannik Sinner affronterà Daniel Altmaier nel secondo turno del Roland Garros 2023, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. Dopo il facile esordio contro Muller, ora il livello si alza leggermente per il tennista altoatesino. Il suo avversario ha dimostrato di saper giocare bene sulla terra: nell’ultimo mese ha prima vinto il challenger di Sarasota, poi si è spinto fino ai quarti di finale da lucky loser nel 1000 di Madrid e anche a Roma ha superato le qualificazioni e Zeppieri all’esordio prima di combattere tre set contro Tiafoe. Insomma, Jannik ovviamente parte con i favori del pronostico ma Altmaier è un avversario che non si può prendere sottogamba.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Sinner e Altmaier scenderanno in campo giovedì 1 giugno ad orario non ancora definito. La diretta televisiva è affidata ad Eurosport, che segue il secondo Slam stagionale attraverso i due canali di riferimento Eurosport 1 ed Eurosport 2. Disponibile anche una diretta streaming attraverso la piattaforma Discovery+ (solo per abbonati Eurosport). Anche gli abbonati a DAZN, Sky (210 e 211) e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport per non perdersi alcuno scambio del prestigioso evento transalpino. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà costantemente il Roland Garros 2023. Il nostro sito, infatti, accompagnerà i propri lettori con dirette testuali, news, approfondimenti, highlights, parole dei protagonisti e contenuti esclusivi per tutta la durata del torneo.