Cittadella-Reggina in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Cittadella-Reggina, match valevole per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. La formazione granata, dopo la pesante sconfitta incassata al Benito Stirpe con il Frosinone, spera di risollevarsi e di conquistare preziosi punti in ottica salvezza. Anche i calabresi arrivano da un periodo complicato ed hanno un assoluto bisogno di tornare a vincere per scacciare la crisi e restare in corsa per il secondo posto in classifica. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 18 febbraio alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

