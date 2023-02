Palermo-Frosinone in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

Tutto pronto al Renzo Barbera per Palermo-Frosinone, match valevole per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023: ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming della sfida. I rosanero dopo la sconfitta subita al Ferraris per mano del Genoa, vogliono subito rialzare la testa per consolidare il loro piazzamento in zona playoff. La capolista, invece, appare inarrestabile ed ha intenzione di proseguire la propria marcia incontrastata verso un attesissimo ritorno in Serie A. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 18 febbraio alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

