Atp Buenos Aires 2023: Musetti fuori ai quarti, sorpreso da un Varillas in stato di grazia

Lorenzo Musetti viene eliminato ai quarti di finale del torneo Atp di Buenos Aires 2023, sorpreso da un Juan Pablo Varillas in stato di grazia e per la prima volta in semifinale nel circuito maggiore con venti posizioni nel ranking conquistate. Il qualificato peruviano in un’ora e quarantacinque minuti, dopo un lungo posticipo per pioggia, batte con un doppio 6-4 6-4 l’azzurro incappato in una prestazione assai opaca.

Primo set con Varillas subito in partita e Musetti che fa fatica a trovare gli appoggi e le misure sia con il dritto che con il rovescio. Tanti errori per il numero 2 italiano che si trova davanti la miglior versione stagionale del tennista peruviano numero 101 del mondo. Varillas riesce a strappare il servizio all’avversario nel quinto gioco e a portarlo fino al termine del set chiudendo 6-4 dopo 55 minuti senza concedere palle break. In difficoltà soprattutto in risposta Musetti, a testimoniarlo sono i soli 2 punti su 11 vinti sulla seconda di servizio di Varillas.

Secondo set con Musetti che non riesce a scuotersi e perde il servizio in apertura continuando a sbagliare di rovescio. Nel game successivo Varillas concede la prima palla break del match ma si salva con un’ottima prima portando il gioco ai vantaggi. Il peruviano si salva con un po’ di fortuna e riesce a consolidare il break, ma Musetti riesce a rimettere tutto in piedi: arriva una serie di break e controbreak tra i due, sul 3-3 finalmente tutte e due tengono agevolmente la battuta, poi però nel nono game arriva un grandissimo game in risposta del peruviano che trova il break a trenta con gran lucidità e può andare contro ogni pronostico a servire per il match.