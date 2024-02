Pineto-Lucchese oggi in tv: canale, orario e streaming Serie C 2023/2024

Alle 16:15 di sabato 10 febbraio Pineto e Lucchese scenderanno in campo in occasione della venticinquesima giornata del girone B di Serie C 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport 256 e NOW, ma sarà possibile seguirla anche sulla piattaforma streaming Sky Go. Un punto separa le due squadre. La Lucchese ne ha 30, il Pineto 29. Ad accomunarle le ambizioni da tre punti e di affacciarsi nei piani alti della classifica. “Non bisogna accontentarsi di una vittoria o buttarsi giù se si perde una partita. Dobbiamo battagliare su tutti i palloni”, le prime parole in conferenza stampa del nuovo tecnico biancazzurro Roberto Beni.