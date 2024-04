Serie C 2023/2024, il Foggia vince 3-0 a Potenza. Schiattarella espulso al 50′

Al ‘Viviani’ il Foggia batte 3-0 un Potenza in dieci uomini dal 50′ e blinda il decimo posto del girone C di Serie C 2023/2024. Dopo due sconfitte consecutive, la squadra di Mirko Cudini torna a conquistare tre punti e sale a quota 48 in classifica. Discorso diverso per il Potenza, che non vince da 4 turni e resta a 41 punti dopo una partita compromessa dall’espulsione di Schiattarella. L’avvio di gioco è caratterizzato dai ritmi lenti ed è spezzettato da alcuni episodi di nervosismo, come quello tra Asencio ed Ercolani al 14′. Al 29′ il Potenza deve ricorrere ad un cambio obbligato: fuori Verrengia, dentro Burgio. Il Foggia cresce dalla mezz’ora. Al 39′ Schenetti punta la retroguardia avversaria e cerca il tiro col mancino, ma Armini riesce a deviare la conclusione in angolo. Il risultato si sblocca nel recupero della prima frazione di gioco. Su calcio d’angolo battuto da Rolando, Salines svetta più in alto di tutti e firma il gol dell’1-0. La strada in salita per il Potenza diventa una montagna da scalare al 50′. Schiattarella spintona a terra Vezzoni a due passi dall’arbitro che non può fare altro che estrarre il cartellino rosso all’indirizzo del giocatore. Il Foggia sfrutta subito la superiorità numerica. Al 68′ Rolando tenta un tocco sotto su Alastra, che sporca il pallone ma favorisce involontariamente Gagliano che a porta vuota non sbaglia. Il Foggia nel finale gestisce il risultato e trova anche il 3-0. Da fuori area Marino colpisce l’incrocio dei pali, ma sul tap in c’è il tocco in rete di Antonacci per il tris definitivo.