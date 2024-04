Ciclismo, Giro di Romandia 2024 seconda tappa oggi in tv: orari e diretta streaming

Il Giro di Romandia 2024 prosegue oggi con la seconda tappa, che con i suoi 171 chilometri da Friburgo a Salvan/Les Merecottes propone subito il primo arrivo in salita dell’edizione numero 77 della corsa svizzera. Grande attesa per quella che dovrebbe essere una sfida diretta tra i big della classifica generale, visto il GPM conclusivo di 8 km con pendenze che toccano anche il 14%. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa nel miglior modo possibile.

GIRO DI ROMANDIA 2024: PERCORSO E ALTIMETRIE DI TUTTE LE TAPPE

START LIST E FAVORITI

ORARI, TV E STREAMING – I corridori prenderanno il via dal chilometro zero alle ore 13:00, dopo la fase di trasferimento prevista dalle 12:50. L’arrivo sul traguardo è stato programmato dagli organizzatori tra le 17:05 e le 17.25, in base a quella che dovrebbe essere la media oraria tenuta dal gruppo lungo il percorso. La seconda tappa del Giro di Romandia 2024 sarà visibile in diretta tv esclusiva su Eurosport a partire dalle 15:30, con gli appassionati che potranno seguire la corsa anche in diretta streaming su Discovery+, Eurosport.it, Now, Dazn e Sky Go. Sportface.it vi racconterà il Romandia 2024 giorno dopo giorno con aggiornamenti, classifiche e molto altro ancora per non farvi perdere assolutamente nulla.