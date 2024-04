Errani-Haddad Maia oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Madrid 2024

Sara Errani affronterà Beatriz Haddad Maia nel secondo turno del WTA 1000 di Madrid 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa in altura della capitale spagnola. Vuole continuare a sognare la tennista azzurra, che dopo aver superato le qualificazioni ha anche ottenuto una fantastica vittoria al primo turno contro Caroline Wozniacki. A 36 anni, Sarita ha ancora voglia di lottare e proverà a farlo anche contro la brasiliana Haddad Maia, che arriva all’appuntamento sicuramente più riposata ma non potrà permettersi di sottovalutare l’impegno. I precedenti, seppur datati, sorridono all’azzurra, avanti 3-1; a partire favorita sarà però la giocatrice di San Paolo.

Errani e Haddad Maia scenderanno in campo oggi, giovedì 25 aprile, come 3°match dalle ore 11:00 sul Court 4. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante l’appuntamento, inoltre, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco, compresi quelli di tutti gli altri eventi ATP e WTA. In alternativa, Sportface.it seguirà l’incontro, accompagnando i propri lettori con news, approfondimenti e le parole delle protagonisteal termine del confronto.