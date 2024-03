Ciclismo, Giro delle Fiandre 2024 oggi in tv: orari e diretta streaming

Una domenica di Pasqua di grande ciclismo quella di oggi, che vede andare in scena il Giro delle Fiandre 2024. L’edizione numero 108 della “Ronde Van Vlaanderen”, seconda Monumento della stagione, promette grande spettacolo nonostante l’assenza forzata di Wout Van Aert e quella decisa a tavolino del campione uscente Tadej Pogacar. I riflettori saranno tutti per il campione del mondo Mathieu Van der Poel, che partirà con il dichiarato intento di vincere il Fiandre per la terza volta in carriera. Tra i principali avversari Mads Pedersen, Matteo Jorgenson, Michael Matthews e tanti altri, con l’Italia che può puntare sul vincitore dell’edizione 2019 Alberto Bettiol, Jonathan Milan e Matteo Trentin. Di seguito tutte le informazioni per seguire al meglio il Fiandre 2024.

GIRO DELLE FIANDRE 2024: PERCORSO E ALTIMETRIA

START LIST E FAVORITI

ORARI, TV E STREAMING – I corridori prenderanno il via dal chilometro zero di Anversa alle ore 10:20, dopo la fase di trasferimento neutro. L’arrivo sul traguardo di Oudenaarde è stato programmato dagli organizzatori tra le 16:30 e le 17:00, in base alle previsioni sulla media oraria tenuta dal gruppo. La corsa sarà trasmessa in diretta tv integrale sia sulle reti Rai (RaiSport e Rai Due) che su Eurosport, con gli appassionati che potranno seguire il Fiandre anche in diretta streaming tramite RaiPlay, Discovery+, Sky Go, Now Tv e Dazn. Sportface vi racconterà la “Ronde” numero 108 in tempo reale con aggiornamenti, classifiche, highlights e molto altro ancora.