Irlanda-Italia oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Sei Nazioni femminile 2024 rugby

Tutto pronto per Irlanda-Italia, partita valevole per il secondo turno del Guinness Sei Nazioni 2024 di rugby femminile. Le azzurre, dopo aver affrontato le campionesse in carica dell’Inghilterra, tornano in campo per una difficilissima trasferta. Le azzurre vanno a caccia di una grande prestazione per crescere ancora e mettere in difficoltà la compagine irlandese, reduce dalla sconfitta a Les Mans contro la Francia. Coach Nanni Raineri non può contare su Michela Sillari e Giulia Cavina (infortunate e non più disponibili per il resto del torneo) e si affida ad una prima linea rodata, con Turani a sinistra, la rientrante Vecchini come tallonatrice e Seye a destra. In terza linea torna in campo Ilaria Arrighetti dopo 17 mesi dall’infortunio patito nel Mondiale in Nuova Zelanda. La Capitana è nuovamente Sofia Stefan, che festeggia l’83esimo cap con la maglia azzurra. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 16.00 italiane di domenica 31 marzo alla RDS Arena di Dublino, in Irlanda (Gran Bretagna). Ecco, di seguito, tutte le informazioni per seguire in diretta la partita Irlanda-Italia del Sei Nazioni 2024 di rugby femminile.

SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA

STREAMING E TV – La partita Irlanda-Italia del Sei Nazioni 2024 di rugby femminile sarà trasmessa in diretta tv per gli abbonati su Sky Sport Arena e in chiaro su TV8, oltre che in diretta streaming su Sky Go, Now Tv e gratuitamente su tv8.it, con la telecronaca di Paolo Malpezzi e Andrea De Rossi. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati per non perdersi alcuna emozione.