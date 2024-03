Ciclismo, Giro delle Fiandre 2024: start list e favoriti, Van der Poel per il tris

Domenica 31 marzo, alle 10.20, partirà la 108ª edizione del Giro delle Fiandre. I corridori saranno impegnati in 270km di battaglia con partenza ad Anversa e arrivo ad Oudenaarde. Numerose le assenze per la seconda Classica Monumento della stagione. Non ci saranno Tadej Pogacar, Wout Van Aert (rottura clavicola dopo la rovinosa caduta nella Dwaars door Vlaanderen), Cristophe Laporte e Jasper Stuyven (rottura clavicola). Il super favorito è Mathieu Van de Poel (Alpecin-Deceuninck), che punterà a fare il tris (dopo i successi nel 2020 e nel 2022) e che potrà anche contare sull’aiuto del compagno Jasper Philipsen. Il primo degli “altri” potrebbe essere un acciaccato Mads Pedersen (Lidl-Trek), 3° lo scorso anno e coinvolto nella caduta di Van Aert nella Dwaars door Vlaanderen. Proveranno a dire la loro anche Matteo Jorgenson (Team Visma), reduce dai successi nella Parigi-Nizza e nella Dwaars, John Degenkolb (Tram dsm-firmenich PostNL), Micheal Matthews (Team Jayco), Toms Skujins (Lidl-Trek), Matej Mohoric (Bahrain-Victorious), Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step) e Tim Wellens (UAE Emirates)

Per quanto riguarda gli italiani, Jonathan Milan (Lidl-Trek) e Alberto Bettiol (EF Education-Easy Post) si possono provare ad inserire nel gruppo degli inseguitori di Van der Poel. Gli altri italiani in gara saranno Edoardo Affini (Team Visma), Gianni Moscon (Soudal Quick-Step), Luca Mozzato e Vincenzo Albanese (Arkea-B&B Hotels), Andrea Pasqualon (Bahrain Victorious), Elia Viviani (Ineos Grenadiers), Lorenzo Milesi (Movistar Team), Alessandro Covi (UAE Emirates) e Matteo Trentin (Tudor Pro Cycling Team).

DOVE SEGUIRLA IN TV

PERCORSO E ALTIMETRIA

LA START LIST COMPLETA

ALPECIN-DECEUNINCK

1 VAN DER POEL Mathieu NED

2 PHILIPSEN Jasper BEL

3 BALLERSTEDT Maurice GER

4 MEURISSE Xandro BEL

5 KRAGH ANDERSEN Søren DEN

6 DILLIER Silvan SUI

7 VERMEERSCH Gianni BEL

INTERMARCHE – WANTY

11 GIRMAY Biniam ERI

12 DE POOTER Dries BEL

13 PAGE Hugo FRA

14 PETIT Adrien FRA

15 REX Laurenz BEL

16 TEUNISSEN Mike NED

17 ZIMMERMANN Georg GER

SOUDAL QUICK-STEP

21 ALAPHILIPPE Julian FRA

22 ASGREEN Kasper DEN

23 LAMPAERT Yves BEL

24 MOSCON Gianni ITA

25 PEDERSEN Phillip Casper DEN

26 MERLIER Tim BEL

27 VAN LERBERGHE Bert BEL

TEAM VISMA | LEASE A BIKE

31 JORGENSON Matteo USA

32 AFFINI Edoardo ITA

33 BENOOT Tiesj BEL

34 VAN DIJKE Mick NED

35 VAN DIJKE Tim NED

36 TRATNIK Jan SLO

37 VAN BAARLE Dylan NED

ARKEA-B&B HOTELS

41 SENECHAL Florian FRA

42 CAPIOT Amaury BEL

43 GRONDIN Donavan FRA

44 ALBANESE Vincenzo ITA

45 MCLAY Daniel GBR

46 MOZZATO Luca ITA

47 SCOTSON Miles AUS

ASTANA QAZAQSTAN TEAM

51 BOL Cees NED

52 SELIG Rüdiger GER

53 FEDOROV Yevgeniy KAZ

54

55 GIDICH Yevgeniy KAZ

56 GRUZDEV Dmitriy KAZ

57 SYRITSA Gleb RUS BAHRAIN VICTORIOUS

61 MOHORIC Matej SLO

62 GOVEKAR Matevž SLO

63 GRADEK Kamil POL

64 MIHOLJEVIĆ Fran CRO

65 PASQUALON Andrea ITA

66 WRIGHT Fred GBR

67 RAJOVIC Dusan SRB

BORA – HANSGROHE

71 MEEUS Jordi BEL

72 HALLER Marco AUT

73 HERZOG Emil GER

74 LÜHRS Luis-Joe GER

75 DENZ Nico GER

76 MULLEN Ryan IRL

77 MACIEJUK Filip POL

COFIDIS

81 ALLEGAERT Piet BEL

82 DE GENDT Aime BEL

83 DEBEAUMARCHE Nicolas FRA

84 MAHOUDO Nolann FRA

85 NOPPE Christophe BEL

86 RENARD Alexis FRA

87 ZINGLE Axel FRA

DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM

91 BOASSON-HAGEN Edvald

92 NAESEN Oliver

93 DE BONDT Dries

94 DE PESTEL Sander

95 POLLEFLIET Gianluca

96 TOUZE Damien

97 TRONCHON Bastien

EF EDUCATION – EASYPOST

101 BETTIOL Alberto ITA

102 BISSEGGER Stefan SUI

103 DOULL Owain GBR

104 SWEENY Harrison AUS

105 RUTSCH Jonas GER

106 VAN DEN BERG Marijn NED

107 VALGREN Michael DEN

GROUPAMA-FDJ

111 KÜNG Stefan SUI

112 ASKEY Lewis GBR

113 BYSTRØM Sven Erik NOR

114 LE GAC Olivier FRA

115 MADOUAS Valentin FRA

116 LIENHARD Fabian SUI

117 PITHIE Laurence NZL

INEOS GRENADIERS ✓

121 DE PLUS Laurens BEL

122 VIVIANI Elia ITA

123 SHEFFIELD Magnus USA

124 SWIFT Connor GBR

125 SWIFT Ben GBR

126 TARLING Michael Joshua GBR

127 TURNER Ben GBR

LIDL – TREK

131 PEDERSEN Mads DEN

132 DECLERCQ Tim BEL

133 HOOLE Daan NED

134 MILAN Jonathan ITA

135 SKUJINS Toms LAT

136 VERGAERDE Otto BEL

137 THEUNS Edward BEL

MOVISTAR TEAM

141 LAZKANO LOPEZ Oier ESP

142 CANAL BLANCO Carlos ESP

143 CAVAGNA Rémi FRA

144 GARCIA CORTINA Ivan ESP

145 JACOBS Johan SUI

146 MILESI Lorenzo ITA

147 ROMEO ABAD Ivan ESP

TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL

151 DEGENKOLB John GER

152 EDMONDSON Alexander AUS

153 BITTNER Pavel CZE

154 EDDY Patrick AUS

155 EEKHOFF Nils NED

156 NABERMAN Tim NED

157 MÄRKL Niklas GER

TEAM JAYCO ALULA

161 MATTHEWS Michael AUS

162 DURBRIDGE Luke AUS

163 JANSEN Amund Grøndahl NOR

164 MEZGEC Luka SLO

165 O’BRIEN Kelland AUS

166 REINDERS Elmar NED

167 WALSCHEID Maximilian Richar GER

UAE TEAM EMIRATES

171 WELLENS Tim BEL

172 LAENGEN Vegard Stake NOR

173 BJERG Mikkel Norsgaard DEN

174 COVI Alessandro ITA

175 HIRSCHI Marc SUI

176 MORGADO António POR

177 POLITT Nils GER

ISRAEL – PREMIER TECH

181 TEUNS Dylan BEL

182 BOIVIN Guillaume CAN

183 HOULE Hugo CAN

184 NEILANDS Krists LAT

185 SHEEHAN Riley USA

186 STRONG Corbin John NZL

187 VAN ASBROECK Tom BEL

LOTTO DSTNY

191 CAMPENAERTS Victor BEL

192 BEULLENS Cedric BEL

193 BERCKMOES Jenno BEL

194 TAMINIAUX Lionel BEL

195 SLOCK Liam BEL

196 GRIGNARD Sébastien BEL

197 VAN MOER Brent BEL

UNO-X MOBILITY

201 KRISTOFF Alexander NOR

202 ABRAHAMSEN Jonas NOR

203 HOELGAARD Markus NOR

204 LEVY Blume William DEN

205 RESELL Erik Nordsaeter NOR

206 TILLER Rasmus NOR

207 WÆRENSKJOLD Søren NOR

BINGOAL WB

211 DE MEESTER Luca BEL

212 DE TIER Floris BEL

213 DESAL Ceriel BEL

214 VAN BOVEN Luca BEL

215 VAN ROOY Kenneth BEL

216 VAN DER BEKEN Aaron BEL

217 VERMOOTE Jelle BEL

Q36.5 PRO CYCLING TEAM

221 STEIMLE Jannik GER

222 CHRISTEN Fabio SUI

223 DEVRIENDT Tom BEL

224 LUDVIGSSON Tobias SWE

225 MALECKI Kamil POL

226 MONK Cyrus AUS

227 ZUKOWSKY Nickolas CAN

TEAM FLANDERS – BALOISE

231 CRAPS Lars BEL

232 HESTERS Jules BEL

233 VANDENSTORME Dylan BEL

234 VANDEVELDE Yentl BEL

235 DEWEIRDT Siebe BEL

236 VERCOUILLIE Victor BEL

237 VANHOOF Ward BEL

TUDOR PRO CYCLING TEAM

241 TRENTIN Matteo ITA

242 CHANGIZI Sebastian Kolze DEN

243 ERIKSSON Jacob SWE

244 KELEMEN Petr CZE

245 KRIEGER Alexander GER

246 MAYRHOFER Marius GER

247 PLUIMERS Rick NED