Giro delle Fiandre 2024, percorso e altimetria: 17 muri per la seconda Monumento della stagione

L’edizione numero 108 del Giro delle Fiandre, in programma domenica 31 marzo, promette una Pasqua con i fuochi d’artificio per tutti gli appassionati che seguiranno la “Ronde”. Il percorso di quest’anno infatti propone 270,8 chilometri da Anversa a Oudenaarde ed è caratterizzato dalla presenza di 17 muri sul tracciato a cui si aggiungono anche sette tratti di pavè. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per una giornata di grandissimo ciclismo nonostante l’assenza del campione uscente Tadej Pogacar che vuole concentrarsi sull’accoppiata Giro d’Italia-Tour de France.

Come sempre la prima parte della corsa sarà la più tranquilla, visto che tutti i muri sono concentrati negli ultimi 135 chilometri. Il primo dei tre passaggi sull’Oude Kwaremont darà il via alla bagarre, che con il passare delle salite vedrà il gruppo scremarsi sempre più fino ad attendere gli attacchi decisivi dei grandi favoriti della vigilia. Come lo scorso anno, il finale sarà deciso dall’accoppiata Oude Kwaremont-Paterberg, racchiusi in poco più di 3000 metri tra i -16 e i -12 al traguardo. Entrambi ovviamente in pavè, il primo misura 2200 metri con una media del 4% e punte dell’11% mentre il secondo è rampa di soli 360 metri che però sembrano non finire mai a causa della pendenza media al 12,9% e tratti che superano addirittura il 20%.

L’altimetria del Giro delle Fiandre 2024