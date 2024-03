Musetti-Safiullin in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Miami 2024

Lorenzo Musetti sfiderà Roman Safiullin nel secondo turno del Masters 1000 di Miami 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città della Florida. Il carrarino ha pochi allenamenti nelle gambe dopo essere rientrato in Italia subito dopo Indian Wells per assistere alla nascita del suo primogenito. All’esordio ha potuto usufruire di un bye in qualità di ventitreesima testa di serie ma ora il gioco si fa subito duro contro il top quaranta russo, autentico specialista di queste superfici. Quest’ultimo al debutto ha spazzato via il qualificato argentino Diego Schwartzman e si è aggiudicato l’unico precedente disputato contro Musetti a livello di circuito maggiore. Secondo le quote dei bookmakers sarà un match all’insegna dell’equilibrio, con il sovietico leggermente favorito. In palio per il vincitore c’è l’accesso al terzo turno contro uno tra la wild card spagnola Martin Landaluce oppure l’idolo di casa Ben Shelton, sedicesima testa di serie della manifestazione.

