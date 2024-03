Ciclismo, Gand-Wevelgem 2024: startlist e favoriti, tutti contro Van der Poel e Philipsen

Mancano ormai poche ore all’edizione 2024 della Gand-Wevelgem, tradizionale classica belga che anticipa di una settimana il Giro delle Fiandre. Quest’anno la corsa appare contraddistinta dalla presenza di un favorito unico, pronto a catalizzare l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. Il suo nome è ovviamente Mathieu Van der Poel, reduce dal successo nella E3 Saxo Classic con un assolo in solitaria di oltre 40 km. Il campione del mondo sarà l’uomo da battere lungo i 253 chilometri da Ypres a Wevelgem, visto che la condizione messa in mostra nelle prime uscite stagionali su strada sembra già molto buona. Da capire però quale sarà il copione tattico della corsa, visto che Van der Poel potrebbe anche mettersi a disposizione di Jasper Philipsen come già accaduto nel finale della Milano-Sanremo vinta proprio dal velocista dell’Alpecin-Deceuninck. I due avranno quindi l’onore e l’onere di controllare la corsa insieme ai propri compagni di squadra, con diversi corridori di spessore chiamati invece a cercare di scompigliare i piani del campione iridato e dello sprinter belga.

In assenza di Wout Van Aert, la Visma-Lease a Bike si affiderà soprattutto a Christophe Laporte che proverà a non far sentire la mancanza del suo illustre capitano. Del resto il francese ha vinto lo scorso anno arrivando in parata proprio con Van Aert e si è classificato secondo nel 2022, a dimostrazione del suo feeling con questa corsa. Proprio due anni fa si impose Biniam Girmay, l’estroso eritreo dell’Intermarché-Wanty che cercherà nuovamente di essere protagonista. Sempre pericoloso anche Mads Pedersen, vincitore nel 2020, alla pari di un veterani di lungo corso come Alexander Kristoff e Michael Matthews. Attenzione poi a velocisti di grande calibro come Arnaud De Lie e Arnaud Demare, oltre a uomini che nelle scorse edizioni hanno centrato anche podi come l’azzurro Matteo Trentin e Oliver Naesen.

La miglior carta italiana sarà senza dubbio Jonathan Milan, compagno di squadra di Pedersen e reduce da una Tirreno-Adriatico corsa da grandissimo protagonista. In caso di volata di gruppo, l’italiano potrà sicuramente giocarsi le proprie carte.