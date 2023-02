Cesena-Reggiana oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Cesena-Reggiana, match del Dino Manuzzi valevole per la ventottesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. Scontro al vertice per il girone B, che mette davanti la prima e la seconda in classifica, separate da soli quattro punti. I padroni di casa vogliono portare a casa i tre punti accorciare le distanze dalla capolista, mentre quest’ultima ha intenzione di conquistare un successo che le consentirebbe di scappare a +7. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 20 febbraio alle ore 20:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e su Rai Sport HD.

