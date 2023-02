Shevchenko: “Per me Putin non esiste. Tottenham forte, ma il Milan è in crescita”

“Non posso dire nulla, per me non esiste questa persona”. Così Andriy Shevchenko ha parlato del presidente russo Putin durante la raccolta fondi organizzata dalla fondazione “Football for Ukraine CIO” all’Excelsior Hotel Gallia di Milano per ricostruire lo stadio di Irpin, in Ucraina.

L’ex fenomeno rossonero ha poi parlato della sfida tra Milan e Tottenham in Champions: “Sarà una trasferta molto difficile perché il Tottenham gioca in casa molto bene. Sarà una partita difficile ma vedo un Milan in crescita che sta portando risultati importanti. A San Siro l’ho visto bene, aveva un passo e una grinta diversi, spero trovino risultati nella continuità. Mancherà un po’ di esperienza perché da tanto tempo non gioca a questi livelli, ma come milanista spero che sarà competitivo”. Infine sulla vittoria della Panchina d’oro di Pioli ha detto: “E’ una cosa giusta, complimenti”.