Sport in tv oggi, lunedì 20 febbraio: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e gli orari di tutto lo sport sport in tv che andrà in scena nella giornata di lunedì 20 febbraio 2023. Si conclude il turno di Serie A con il posticipo tra Torino e Cremonese. Inizia una nuova settimana tennistica, con tornei sparsi su diversi continenti. Ancora calcio con la Serie C e anche la prima tappa del Giro degli Emirati Arabi. Ecco il programma completo dello sport previsto per domenica 19 febbraio.