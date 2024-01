Cesena-Pontedera oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Cesena-Pontedera, match del Dino Manuzzi valevole per la ventiduesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La capolista del girone B vuole proseguire la propria marcia trionfale verso la promozione e, dopo il pareggio nello scorso turno, ha intenzione di tornare subito al successo. La squadra toscana, dal suo canto, è in piena lotta per il terzo posto e spera di continuare a stupire anche in questa trasferta ostica. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 20 gennaio alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

