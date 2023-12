Virtus Verona-Triestina oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Virtus Verona-Triestina, match valevole per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. In Veneto si respira aria di alta classifica: i padroni di casa, attualmente al sesto posto, nonostante la vittoria manchi da tre partite, si trovano a sei lunghezze di distanza dalla Triestina, terza, di Tesser. Gli ospiti, invece, hanno chiare ambizioni di alta classifica ed inseguono il Mantova in testa alla classifica. La trasferta di Verona sarà uno snodo fondamentale per il destino degli uomini di Tesser. Match che darà il suo test alle 18.00 con la diretta che sarà a cura di SKY SPORT e di NOW TV.