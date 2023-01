LIVE – Cesena-Fermana 1-1, Serie C 2022/2023: girone B (DIRETTA)

Cesena e Fermana in campo per la ventitreesima giornata di Serie C. Entra nel vivo il girone B e il fischio d’inizio è in programma alle 17:30 di domenica 22 gennaio per il girone C. La seconda forza del girone, staccata di cinque lunghezze dalla Reggiana capolista, cerca tre punti contro la dodicesima classificata. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme dal 1′ di gioco.

Cesena-Fermana 1-1 (9′ De Rose, 51′ Fischnaller)

90′ + 4′ – Finisce qui. Tra Cesena e Fermana è 1-1.

90′ – Inizia adesso il recupero.

80′ – 10 al termine.

70′ – Gara che rimane in equilibrio. Si resta 1-1.

56′ – Espulsione nel Cesena. Cartellino rosso per Andrea Ciofi.

51′ – Fischnaller!!!! La riapre subito la Fermana: 1-1.

46′ – Si ricomincia, al via la seconda frazione.

45′ – Finisce qui il primo tempo: squadre negli spogliatoi, 1-0.

30′ – Mezz’ora di gioco, ma poco da segnalare qui a Cesena.

16′ – Sempre Cesena in controllo, padroni di casa col possesso del pallone.

9′ – Subito padroni di casa in vantaggio: Cesena in avanti 1-0. De Rose.

1′ – Partiti. Al via il match tra Cesena e Fermana.