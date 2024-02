Cesena-Arezzo oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Cesena-Arezzo, match del Dino Manuzzi valevole per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Il club bianconero ha intenzione di proseguire la propria marcia verso la promozione diretta in Serie B e per questo motivo andrà a caccia dell’ennesima vittoria della sua stagione. I toscani, dal loro canto, si trovano a metà classifica e sperano nella qualificazione ai playoff. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 13 febbraio alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 253.

