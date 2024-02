Virtus Verona-Arzignano oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Virtus Verona-Arzignano, match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa continuano ad avere un rendimento abbastanza costante e per questo sperano di ripetere l’impresa dello scorso anno, andando ancora più avanti nei playoff. La formazione ospite, dal suo canto, ha bisogno di punti per centrare la salvezza, ma allo stesso tempo sogna anche la qualificazione ai playoff. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 13 febbraio alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 255.

