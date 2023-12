Cerignola-Foggia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Cerignola-Foggia, match valevole per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La compagine pugliese, dopo un ottimo avvio di stagione, ha perso delle posizioni e ora vuole provare a risalire in classifica per consolidare il proprio piazzamento playoff. La squadra rossonera, dal suo canto, è ancora più in difficoltà e ha intenzione di vincere questo derby pugliese per regalare una gioia ai tifosi. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 18 dicembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

