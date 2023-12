Casertana-Giugliano oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Casertana-Giugliano, match valevole per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La formazione campana sta disputando un campionato di vertice e vuole continuare su questa strada per sognare una storica promozione in Serie B. La compagine ospite, dal suo canto, deve fare punti per allontanarsi dalla zona rossa della classifica del girone C. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 18 dicembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

