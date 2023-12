Serie A femminile 2023/2024: show di Veronica Boteque, la Fiorentina doma l’Inter al Viola Park

Nel posticipo dell’11^ giornata della Serie A femminile la Fiorentina batte l’Inter 4-2 al termine di una partita spettacolare e guadagna tre punti molto importanti staccando in classifica proprio la squadra meneghina, riavvicinandosi alla seconda piazza occupata dalla Juventus ed accorciando sulla capolista Roma saldamente in vetta. Per la viola decisiva la splendida tripletta di Veronica Boteque e la rete a ridosso del novantesimo siglata da Michela Catena. Ai nerazzuri non basta la doppietta di Michela Cambiaghi per uscire con un risultato positivo dal ‘Viola Park’.

Inter che passa subito in avvio di partita grazie al gol di Michela Cambiaghi assistita da Agnese Bonfantini. Fiorentina che prova a reagire senza però spaventare la retroguardia interista con le ospiti che controllano la partita e si rendono pericolose sfiorando più volte il raddoppio. Nella ripresa si accende la partita e si scatena Veronica Boteque. La numero 87 viola trova il gol del pareggio al quinto minuto del secondo tempo sfruttando una disattenzione della difesa nerazzurra. Cinque minuti più tardi l’attaccante della Fiorentina porta in vantaggio la viola realizzando dal dischetto il penalty assegnato dall’arbitro alle padrone di casa. L’Inter reagisce e due minuti più tardi trova il gol dell’immediato pareggio grazie all’altra protagonista della partita Michela Cambiaghi. Dopo una fase di partita concitata, la Fiorentina trova la rete del definitivo sorpasso sempre grazie a Veronica Boteque che raccoglie il bell’assist di Emma Severini riportando avanti le ragazze di Antonio Cincotta. Nel finale, a ridosso del novantesimo, trova la gioia del gol anche Michela Catena che chiude definitivamente il match.