Giugliano-Latina oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Giugliano-Latina sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match della quinta giornata di Serie C 2023/2024. Buon avvio per gli ospiti che hanno conquistato otto punti in quattro partite e non hanno ancora perso, rispetto ai laziali i campani stanno faticando in questo inizio con quattro punti in altrettante partite. Chi vincerà? Si parte alle ore 20.45 di lunedì 25 settembre, diretta tv su Sky Sport 254 e diretta streaming su Sky Go.