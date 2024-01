Catania-Brindisi oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Catania-Brindisi, match del Massimino valevole per la ventunesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La squadra padrona di casa si trova in grande difficoltà e non riesce ad ingranare in questa stagione, così spera di ritrovare la vittoria tra le mura amiche per scacciare i fantasmi della zona playout. Il club pugliese, dal suo canto, si trova nelle retrovie ed ha assolutamente bisogno di portare a casa punti. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 13 gennaio alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA