Pro Vercelli-Renate oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pro Vercelli-Renate, match del Silvio Piola valevole per la ventunesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa continuano a lavorare per inseguire i piazzamenti di vertice e vogliono centrare la prima vittoria del 2024 davanti ai loro tifosi. La squadra ospite, dal suo canto, non vuole smettere di sognare un’altra qualificazione ai playoff e spera di avere la meglio contro una diretta rivale. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 13 gennaio alle ore 16:15 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA