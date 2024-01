Avellino-Juve Stabia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Avellino-Juve Stabia, match dello stadio Partenio valevole per la ventunesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La formazione di casa ha bisogno di recuperare terreno dalle dirette avversarie per la promozione diretta in Serie B e cercherà di recuperare punti a partire da questa gara. La squadra gialloblù, dal suo canto, è al comando del girone C e, dopo il pareggio nella prima dell’anno, vuole subito tornare alla vittoria. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 13 gennaio alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

