Casertana-Potenza oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Casertana-Potenza, match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa, dopo il netto successo ottenuto nella scorsa giornata, vogliono dare seguito ai risultati e portare a casa i tre punti una sfida molto delicata. La compagine lucana, dal suo canto, spera di fare il colpaccio in trasferta espugnando un terreno di gioco ostico. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 3 febbaio alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

