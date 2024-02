Messina-Virtus Francavilla oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Messina-Virtus Francavilla, match del San Filippo Franco Scoglio valevole per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La formazione siciliana si trova a ridosso della zona playout e spera di allontanarsi ulteriormente per mettersi in una posizione più tranquilla. La squadra pugliese, dal suo canto, ha intenzione di dare seguito all’importante vittoria conquistata contro il Foggia. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 3 febbaio alle ore 16:15 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

