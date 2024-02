Monopoli-Avellino oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Monopoli-Avellino, match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La squadra padrona di casa ha bisogno di fare punti tra le mura amiche per allontanarsi dalla zona più pericolosa della classifica. Gli irpini, dal loro canto, devono vincere per restare in scia alla Juve Stabia nel duello a distanza per la promozione diretta in Serie B. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 3 febbaio alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

