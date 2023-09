Casertana-Monopoli oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Casertana-Monopoli, match valevole per la prima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni hanno iniziato tardi la loro stagione, ma ora sono pronti ad essere tra le protagoniste del girone C, infatti proveranno a portare a casa una preziosa vittoria tra le mura amiche. La compagine pugliese, dal suo canto, confida di ottenere un buon risultato in trasferta, così da iniziare una risalita in classifica verso le posizioni di vertice. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 27 settembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

