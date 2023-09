Il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di mercoledì 27 settembre 2023. Prosegue il turno infrasettimanale della Serie A con ben sei incontri, ma anche Serie B, Serie C, Liga e Coppa di Lega inglese. Spazio poi al tennis con i tornei di Astana, Tokyo e Ningbo, quindi al biliardo con il British Open e altro ancora.