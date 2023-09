Napoli-Udinese oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Napoli e Udinese, valevole per la sesta giornata di Serie A 2023/2024. Diciamo che ci sono stati periodi più felici per la squadra e i tifosi partenopei nel corso degli ultimi dodici mesi. I punti interrogativi in queste settimane sono tanti, dall’allenatore Rudi Garcia alla questione Osimhen. I campioni in carica avrebbero bisogno di rialzarsi e ottenere una convincente affermazione davanti al pubblico amico. La sfida è in programma oggi, mercoledì 27 settembre alle ore 20:45 al ‘Maradona’ di Napoli. Diretta sulla piattaforma Dazn e tramite il canale Zona Dazn (previo attivazione) su Sky.