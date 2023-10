Casertana-Juve Stabia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Casertana-Juve Stabia, match valevole per la decima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa, archiviato il grande 3-0 rifilato in trasferta al Brindisi, vogliono proseguire su questa strada in modo tale da scalare altre posizioni nella classifica del girone C. La compagine gialloblù, dal suo canto, dopo la vittoria conquistata sul campo della Turris, ha intenzione di fare altri punti pesanti per restare in vetta alla classifica. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 25 ottobre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio.

SEGUI LA DIRETTA

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA