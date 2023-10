Feyenoord-Lazio, Fabiani: “Parole Immobile? Bisogna vedere come si riportano”

“Abbiamo cambiato 5 elementi rispetto a Sassuolo, questo vuol dire che chi sta in panchina è un calciatore valido che dà un grosso contributo quando entrano in corsa. E’ l’obiettivo che ci siamo prefissati, allargare un po’ la rosa e abbattere l’età media”. Così il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, prima della sfida contro il Feyenoord in Champions League a Sky Sport: “Parole Immobile? Non ci ha sorpresi. A volte bisogna vedere come si riportano certe dichiarazioni. Un conto è un video, un conto è dire che se dovesse arrivare l’Arabia che mi offre 200 milioni di euro ci penso. Ciro è attaccatissimo alla Lazio, ha fatto e farà la storia per noi. E’ il capitano, non va dimenticato. Se oggi siamo qui in Champions è grazie a lui”.

Poi una polemica con Paolo Condò: “Il calciomercato è una giostra, tutti salgono e si divertono. Guendouzi appena è arrivato ha giocato titolare subito. Coi se e coi ma non si va da nessuna parte, mi sembra forzato dirlo. E’ diverso invece se il giocatore non ha fatto ritiro e precampionato, viene e bisogna dargli il tempo di prendere il ritmo partita. Poi c’è la verità che si viene inseriti negli schemi di Sarri. Non ne farei un dramma, molti calciatori con gli agenti aspettano loro stessi la fine del mercato perché magari hanno in mente altre soluzioni”.