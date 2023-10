Lecce-Olympiacos oggi in tv: canale, orario e diretta streaming ritorno Youth League 2023/2024

Lecce-Olympiacos sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del ritorno del primo turno del percorso campioni di Youth League 2023/2024. I salentini di Coppitelli sono reduci dalla sconfitta per 3-1 all’andata e per questo motivo cercano la rimonta per avanzare nella competizione destinata alle formazioni U19. Si parte alle ore 20.30 di mercoledì 25 ottobre, la partita non sarà trasmessa né su Sky e Mediaset, né su Uefa.tv, pertanto sarà Sportface a proporvi la diretta scritta dell’incontro.

SEGUI LA DIRETTA