Latina-Benevento oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Latina-Benevento, match valevole per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La squadra nerazzurra è apparsa un po’ in difficoltà nelle ultime uscite e spera di rialzare la testa in uno scontro tra le mura amiche contro una delle più forti del girone C. I giallorossi, dal loro canto, hanno bisogno di confezionare il colpo esterno per restare in scia alle prime della classe. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 18 dicembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA