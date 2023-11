Carrarese-Pescara oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Carrarese-Pescara, match dello Stadio Dei Marmi valevole per la dodicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa sono nelle zone alte della classifica e hanno intenzione di vincere questo scontro diretto davanti ai propri tifosi per avvicinarsi alla Torres capolista. Gli abruzzesi di Zeman, dal loro canto, hanno avuto un momento di appannamento e devono assolutamente tornare ai livelli delle prime giornate. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 5 novembre alle ore 14:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 252.

