Atalanta U23-Fiorenzuola oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Atalanta U23-Fiorenzuola, match valevole per la dodicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I bergamaschi vogliono rifarsi dall’ultima partita che è valsa una sconfitta pesante. Stesso discorso vale per la Fiorenzuola che deve guardarsi anche le spalle visto i quartieri bassi di classifica in cui unica attualmente. La partita assume quindi una valenza importante per entrambi le squadre che devono accelerare e rimettere benzina nelle gambe. Match che partirà dalle 20.45 e che sarò in diretta su Sky Sport 252 e NOW.